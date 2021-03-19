Kaldığı mağazada yangın çıkan engelli vatandaş hayatını kaybetti

İddiaya göre, mağazanın kapalı olduğu sırada elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede perdelere sıçradı. Yangın nedeniyle oluşan duman kısa sürede mağazanın içini kapladı. Mağazadan duman çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapalı olan mağazaya vitrin camlarını kırarak girdi. Jeneratör yardımıyla duman tahliyesine başlayan itfaiye ekipleri, mağazanın üst katına çıkınca korkunç manzara ile karşılaştı. Ekipler, mağazanın üst katında tek başına yaşayan, mağazanın ortağı olan ve ayağından engelli olduğu öğrenilen Vedat Alaybaşı (57) isimli kişiyi banyoda yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemesinde Alaybaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, incelemelerin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İTFAİYE ERİ SON ANDA KURTULDU

Öte yandan, yangına müdahale etmek için vitrin camlarını kırmaya çalışan bir itfaiye eri de büyük tehlike atlattı. Vitrin camlarını hızlı bir şekilde kırmaya çalışan bir itfaiye eri kopan vitrin camının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangını ilk fark edip itfaiyeye haber veren Ercan Acar, olayla ilgili, "Buraya doğru geliyordum, ilk ben gördüm. Kimse yoktu, sokağa çıkma yasağından dolayı. Duman çıkıyordu, direkt itfaiyeyi aradık zaten. İçeride insan var, engelli dediler. Alev görmedik, duman vardı sadece" şeklinde konuştu.

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