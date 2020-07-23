Kalbimize gömdük

Necdet Doğan’a (63) son görevlerini yerine getirmek için gazeteci arkadaşları, sevenleri ve ailesi bir araya geldi. Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Emre Oral, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Gökçe Aytulu, Hürriyet Gazetesi yazarları Yalçın Bayer ve Sedat Ergin başta olmak üzere çok sayıda meslektaşı Doğan Ailesi’ni acılı günlerinde yalnız bırakmadı.

‘TİTİZ VE DETAYCIYDI’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İBB Sözcüsü Murat Ongun cenazeye çelenk gönderdi. Necdet Doğan ile 16 yıl birlikte çalışan Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Emre Oral, “Çok titiz ve detaycıydı. Onun bu detaycılığı zaman zaman gazeteyi zorlaştırsa bile bu tavrı çok faydalıydı. Gazeteyi çok fazla hatadan döndüren biriydi. Ben genç gazetecilerin gerçekten Necdet Doğan ile çalışmasını isterdim” diye konuştu. Yalçın Bayer ise “Bir sürü meslektaşına okunacak yazıları bulur gönderirdi” dedi.



Cenaze töreninde taziyeleri eşi Sema Doğan ile kendisi gibi gazeteci olan kızı Damla Doğan, ağabeyi Nevzat Doğan ve ablası Şehnaz Doğan kabul etti.

Kimdir?

1957’de Muğla Dalaman’da doğan Necdet Doğan, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1981’de gazeteciliğe başlayan Doğan, Cumhuriyet, Sabah ve Star gazetelerinde çalıştıktan sonra 2002’den itibaren Hürriyet gazetesinde siyasi sayfalar editörü olarak görev yapmaya başladı. Hürriyet Yazıişleri Müdürlüğü görevine getirilen Doğan, 2016’dan bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.