Kalbi dayanmadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Davutlar Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi’nde oturan Muharrem Günay (35), önceki gün, taraftarı olduğu Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor ile maçını izlemek için arkadaşlarıyla evinde bir araya geldi. Tutkuyla bağlı olduğu takımının şampiyon olmasını çok isteyen ve aşırı heyecanlanan Günay, maçın ikinci yarısını izlerken birden fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

AİLEDE GENETİKMİŞ

Bölgeye gelen ekipler Günay’ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Günay, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Günay hayatını kaybetti. Muharrem Günay dün kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Günay’ın kardeşi Musa Günay, kalp rahatsızlığının ailede genetik olduğunu, babalarını da kalp krizi sonucu kaybettiklerini söyledi

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