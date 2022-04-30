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‘Kalaşnikoflu’ sosyal hizmet uzmanına tutuklama

#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Şafak Duran#Sosyal Hizmet Uzmanı
‘Kalaşnikoflu’ sosyal hizmet uzmanına tutuklama

Terör örgütü PKK’nın kampında kalaşnikoflu fotoğrafları ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Şafak Duran (30) tutuklandı.

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Terörle Mücadele ekipleri, Şafak Duran’la ilgili yapılan araştırmada, 2016 yılında Şırnak’ta PKK üyelerinden elde edilen dokümanlarda, kırsal alanda kalaşnikoflu fotoğraflarının yer aldığı yönünde bilgi edindi.

Şafak Duran, İBB’de çalıştığı binanın bahçesinde gözaltına alındı. Duran, İstanbul Adalet Sarayı’nda savcılıktaki işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

Sevk yazısında 2021’de etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifadesi alınan 2 kişinin teşhissiz beyanda bulunması üzerine Duran hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Mahkemedeki savunmasında “Fotoğraftaki kişi ben değilim” diyen Duran, tutuklandı.

‘Kalaşnikoflu’ sosyal hizmet uzmanına tutuklama

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Şafak Duran#Sosyal Hizmet Uzmanı

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