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Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen genç toprağa verildi

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#İstanbul#Sarıyer#Silahlı Saldırı
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen genç toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 15:23

İstanbul Sarıyer’de seyir halinderki motosiklete kalaşnikoflu saldırıda iki kişi hayatını kaybetmişti. Öldürülen isimlerden Abdülmelik Ateş (23) bugün toprağa verildi.

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Olay Sarıyer'de Pazartesi günü saat 03.00 sıralarında Maslak Bahçeköy Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Şakir Zana ve Abdülmelik Ateş motosikletle seyir halindeyken, aralarında husumet olan bir grup tarafından kalaşnikoflarla çapraz ateşe tutuldu.

Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen genç toprağa verildi

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşmadan vurulan 2 kişi, çevredekiler tarafından bir minibüsle yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan incelemede Şakir Zana ve Abdülmelik Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen genç toprağa verildi

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Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen 2 kişiden biri olan Abdülmelik Ateş için bugün cenaze namazı kılındı. Ateş, Sarıyer Çamlıtepe Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Abdülmelik Ateş'in cenazesi, Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Ateş'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. 

 

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#İstanbul#Sarıyer#Silahlı Saldırı

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