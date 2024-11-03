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Kalaşnikoflu gözdağı: 5 kişi tutuklandı

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#Adana#Motosiklet#Kalaşnikof
Kalaşnikoflu gözdağı: 5 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 07:00

Adana’da suç örgütü üyesi olduğu ileri sürülen Ersin A. (19), haraç istediği inşaat şirketi sahibi C.Ç.’ye gözdağı vermek için Mustafa Ö.’nün (22) kullandığı motosikletle, 22 Ekim’de 10.00 sıralarında, Yüreğir’deki şirket binasının önüne gitti.

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Motosikletten inen kasklı şüphelilerden Ersin A., kalaşnikof piyade tüfeği ile hedef aldığı şirket binasını kurşunladı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, şirket çalışanı Yusuf Suvermezoğlu’nun (43) karnına isabet etti. İki şüpheli ise olay yerinden kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Yusuf Suvermezoğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 250 saatlik görüntü inceleyerek, şüphelileri tespit etti.

Polis, Ersin A. ve Mustafa Ö. ile saklanmalarına yardım ettikleri ileri sürülen Yunus T. (29), Murat D. (23), Kerem A. (20) ve Mahsum K.’yi (21) adreslerine düzenlenen eşzamanlı operasyonla yakaladı. Emniyete götürülen Ersin A. ve Mustafa Ö. silahlı saldırıyı düzenlediklerini kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yunus T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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#Adana#Motosiklet#Kalaşnikof

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