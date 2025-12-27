‘Kalanlar’ Filistin Sergisi’… Gazze küllerinden doğacak

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kalyon Vakfı ve Türk Kızılayı’nın işbirliğinde, Gazze’de yıkımın içinden doğan vakur direnişi sanatın diliyle görünür kılma amacıyla Şişli Nişantaşı’ndaki Kalyon Kültür’ün bulunduğu tarihi Taş Konak’ta düzenlenen ‘Kalanlar’ Filistin Sergisi’nin açılış törenine katıldı. Törene Emine Erdoğan’ın yanı sıra Filistin’in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan, Kalyon Holding’in Yönetim Kurulu üyeleri Haluk Kalyoncu, Mehmet Kalyoncu, Kübra Kalyoncu ile Murathan Kalyoncu da katıldı. Erdoğan, hayra dokunan kıymetli bir sergiyi hayata geçirdikleri ve ev sahipliği yaptıkları için Kalyon Vakfı’na teşekkür etti.

70 BİNDEN FAZLA İNSAN KATLEDİLDİ

Törende konuşan Emine Erdoğan, özetle şunları söyledi: “İki senede Gazze’de yaklaşık 20 bini çocuk, 70 binden fazla insan katledildi. 56 binden fazla çocuk yetim kaldı, 2 bin 700 aile nüfustan silindi. 13 bin 500 öğrenci, 830 öğretmen, 193 akademisyen, 1500’ün üzerinde sağlık çalışanı öldürüldü. İsrail’in gıda ve ilaç girişlerini yasaklaması nedeniyle, 12 binden fazla hamile kadın düşük yaptı. Bu rakamları söylemek dile kolay ama biz biliyoruz ki her bir sayı semaya yükselen ahlardan, imdat çığlıklarından, gözyaşlarından ve masumların toprağı sulayan kanından müteşekkildir.”

HAFIZAYI NAKŞETMEK ZORUNDAYIZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Filistin’i savunmak, Filistinliler kadar tüm insanlığı, onu ayakta tutan değerleri ve en başta da insan kalma hakkımızı savunmaktır” dedi. EMİNE Erdoğan “Bizim televizyon ekranlarına yansıdığında bakmakta dahi zorlandığımız bu yakıcı acıların merkezinde yaşayan Filistinliler, dipdiri bir imanla ‘Allah bize yeter. O ne güzel vekildir’ diyorlar. O yüzden hala boyunlarında evlerinin anahtarlarını taşıyorlar. O anahtarlarla bir gün yeniden evlerinin kapılarını açmak için sabrediyorlar. Küllerinden doğacak bir Gazze’ye inanıyorlar. Biz de inanıyoruz. Asıl hedef, Filistin toprağını Filistin kimliğinden arındırmaktır. O nedenle sadece insanları değil, milli hafızayı, geleceği kuracak çocukları ve yetişmesi yıllar sürecek insan kaynağını bilinçli bir şekilde hedef alıyorlar. İşte bu yüzden hafıza oluşturmak ve bu hafızayı şiirlere, resimlere, romanlara, filmlere nakşetmek zorundayız” diye konuştu.

Emine Erdoğan’ın açılışına katıldığı sergi Şişli’deki Kalyon Kültür’de 30 Mart’a kadar devam edecek.