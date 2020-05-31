Kalahari Çölü nerede ve hangi kıtada? Kalahari çölünün sıcaklık, iklim, canlıları ve bitki örtüsü bilgileri

Zorlu şartlara sahip olan ve kurak Kalahari Çölü, aslında bir yarı çöl olarak da geçmektedir. Bunun nedeni çok az bir yağış alması sebebiyle tam çöl yerine yarı çöl ismi ile bilinmesidir. Çölün nerede ve hangi kıtada olduğunu öğrenebilir; bölge hakkında iklim şartı ve yaşadığı canlılar ile beraber pek çok bilgi elde edebilirsiniz.

Kalahari Çölü Nerede?

Kalahari Çölü Afrika'nın güneyinde yer almaktadır. Namibya ile beraber Güney Afrika'nın belli başlı bazı kısımlarını kapsadığını söylemek mümkün. Aynı zamanda Botsvana'nın Batı kısmına verilen isim olarak da çölü adlandırmak mümkün.

Kalahari Çölü Hangi Kıtada?

Kalahari Çölü Afrika Kıtası'nda yer alan bir yarı çöldür. Detaylı olarak Afrika'nın Güney bölümünde yer aldığını söylemek mümkün. Botsvana olarak da bilinen bu çöl Güney Afrika ile beraber Namibya’yı içine alan ortak bir çöl olarak da öne çıkıyor.

Kalahari Çölü Sıcaklığı

Bölgenin yıl içerisinde yağış alması ile beraber sıcaklıkların ortalama seyrettiğini söylemek mümkün. Özellikle diğer çöllere nazaran sıcaklık biraz daha düşüktür. Ancak yine de yıl içerisinde ortalama üzerinden ele alındığında kuraklık yaşandığı dile getirilebilir.

Kalahari Çölünün İklimi

Kalahari çölünün kuzeybatısı 600 milimetre ile beraber Güneybatı bölümü ise 130 milimetre kadar yağış almaktadır. Az yağış alması ile beraber Hint Okyanusu üzerinde esen rüzgar azalmaktadır. Kızıl renkli ve yumuşak kuma sahip olan çöl, eski nehirlerin getirdiği alüvyonlara sahiptir.

Kalahari Çölünün Canlıları

Kalahari çölü yarı bir çöl olduğu için belli başlı bazı canlılar burada yaşamını sürdürmektedir. Özellikle Antilop ve fil ile beraber birçok farklı bölgeye ait tropikal canlılar yer almaktadır.

Kalahari Çölünün Bitki Örtüsü

Kalahari çölünün farklı bölgelerinde geniş otlaklıklar bulunmaktadır. Aynı zamanda çalı ve belli başlı bazı ağaçların da yer aldığını söylemek mümkün. Yıl içerisinde yağış alması ile beraber bitki örtüsüne farklı çiçekler de eklenmektedir.