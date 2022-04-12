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Kalafat nedir, ne demek ve ne işe yarar?

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Kalafat nedir, ne demek ve ne işe yarar

Kalafat, yapı onarımlarında adı sıklıkla zikredilen malzemeler arasında yer almaktadır. Kalafat, çeşitli yapılarda ve borularda sızıntılara karşı derzleri veya dikişleri yalıtmak için kullanılan bir malzemedir. İşte, kalafat hakkında bazı bilgiler

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Kalafatın en eski formu, ahşap tekneler veya gemilerdeki levhalar arasındaki kama şeklindeki dikişlere sürülen lifli malzemelerden oluşuyordu . Dökme demir kanalizasyon borusu daha önce benzer şekilde kalafatlanmıştı. Gemilerdeki ve kazanlardaki perçinli dikişler eskiden metale çekiçle vurularak kapatılırdı.

Modern kalafatlama bileşikleri, binalardaki ve diğer yapılardaki boşlukları suya, havaya, toza, böceklere karşı kapatmak veya yangın durdurucu bir bileşen olarak kullanılan esnek sızdırmazlık bileşikleridir. Tünelcilik endüstrisinde, kalafatlama, yaygın olarak beton kullanılarak, segmental prekast beton tünellerdeki derzlerin sızdırmaz hale getirilmesidir .

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