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Haber Giriş: 19.05.2020 - 15:18,Son Güncelleme:

Kalabalık Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Kalabalığın Zıt Anlamlısı

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Kalabalık Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Kalabalığın Zıt Anlamlısı
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Kalabalık kelimesine karşılık zıt anlamlı olarak 2 farklı sözcük karşımıza çıkıyor. Her iki sözcüğü de amaca uygun değişik yerlerde kullanabilirsiniz. Peki, kalabalık kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Kalabalığın zıt anlamlısı hakkında detaylar.

Çok sayıda insanın bir araya gelmesiyle oluşan topluluk adına kalabalık kelimesi kullanılır. Bu kelime için zıt anlamlı olarak, ‘ıssız’ ve ‘tenha’ sözcüklerini kullanabilirsiniz.

 Kalabalık Zıt Anlamlısı

 Zıt anlamlı olarak kalabalık kelimesine karşılık iki değişik sözcük önümüze çıkmaktadır. Bunlardan biri, ‘ıssız’ diğer ise, ‘tenha’ sözcüğüdür. Ancak özellikle tenha kelimesinin daha fazla kullanıldığını dile getirmek mümkün. Issız sözcüğü biraz daha değişik yerlerde değerlendirilir. Yine de her iki kelime de kalabalık sözcüğüne karşılık zıt anlamlı olarak ele alınabilir.

 ‘’Bugün meydan çok kalabalık.’’

 ‘’Tenha bir yere gidip şöyle rahatça sohbet edelim.’’

 ‘’Kaç gündür her yer ne kadar da ıssız değil mi?’’

 Bu şekilde Kalabalık kelimesinin kullanırken aynı zamanda zıt anlamlı şeklinde tenha ile beraber ıssız sözcüğünü ele alabilirsiniz. Özellikle gündelik yaşamda çok fazla değerlendirilen sözcükler olarak öne çıkmaktadırlar.

 

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