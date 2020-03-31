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Haber Giriş: 31.03.2020 - 14:08,Son Güncelleme:/

Kalabalık Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

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Kalabalık Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?
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En çok değerlendirilen kelimeler arasında yer alan kalabalık sözcüğü, cümle içerisinde zıt anlamları üzerinden de kullanılmaktadır. Pek çok kişi bu kelimenin zıt anlamlısını öğrenmek için internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, kalabalık kelimesinin zıt anlamlısı nedir? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

Türkçede yer alan pek çok farklı kelimenin mutlaka zıt anlamlısı bulunur. Aynı şekilde amaca uygun olarak değerlendirilecek kalabalık kelimesinin, farklı zıt anlamları ele alınabilmektedir.

 Kalabalık kelimesinin zıt anlamlısı ‘ıssız’ ve ‘tenha’ olarak geçmektedir. Amaca uygun şekilde bu iki kelimeden herhangi birini kalabalık kelimesinin karşıtı olarak değerlendirmek mümkündür.

 TDK’ya Göre Kalabalık Zıt Anlamlısı

 Türk Dil Kurumu açısından aynı şekilde kalabalık zıt anlamlısı olarak, ‘tenha’ ile ‘ıssız’ kelimeleri çıkmaktadır. Her iki kelime de cümle içerisinde anlamına uygun olarak değerlendirilebilir. Özellikle öğrenciler için büyük öneme sahip olan bu zıt anlamlı kelimeler, gündelik yaşamda ya da yazılı olarak değerlendirilebilmektedir. Türkçede şu an kalabalık kelimesinin zıt anlamlısı olarak bu iki kelime cümle içerisinde kullanılabilir.

 

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