Kaktüslü okul örnek oldu

HASAN Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu’nda 80’e yakın öğrenci seramikten gıdaya bir çok farklı atölyede eğitim alıyor. Bunlardan biri olan tarım atölyesine girerken sizi önce okulun bahçesinde yaşayan Kepçe adındaki köpek karşılıyor. Seraya doğru ilerlediğinizde raflar boyunca uzanan yüzlerce kaktüs, etli yapraklı sukulentler, köşedeki akvaryumda dolaşan koi balıkları, öğrencilerin boyadığı minik seramik saksılar var. Hepsi birer “iyileşme” nesnesi aslında. Atölyeyi kuran tarım öğretmeni Adem Erhan buranın 15 yıllık hikâyesini şöyle anlatıyor:

KAKTÜS HATA KALDIRIYOR



“Öğrencilerimle serada bazı denemeler yaptım ama sebze yetiştiriciliği öğrencilerimin hatasını kaldırmıyordu. Bir süre deneme yanılma yöntemiyle ilerledim. Sonra öğrencilerimin yapacakları hatalara en toleranslı bitki grubunun kaktüs ve sukulentler olduğunu keşfettim. Özel gereksinimli öğrenciler için en büyük bariyer hata yapma korkusu. Kaktüs ve sukulentler hata kaldırıyor. Bu bitkiler kırılınca parçalarını toprakla buluşturduğumda çoğalıyor ve yeni bitkilerimiz oluyor, susuz kalınca direniyor, kopan yaprak kendinden yeni bir bitki üretebiliyor. Çocuk bitkiyi düşürdüğünde ‘Hiçbir şey olmadı, hatta dört tane dikebileceğimiz bitki çeliğimiz oldu’ diyebiliyorum. Türkiye’de yaklaşık 150 özel eğitim meslek okulu bulunuyor, 30’dan fazlasında tarım atölyesi aktif olarak çalışıyor. Çoğalttığımız kaktüs ve sukulentleri, yeni açılan atölyelere gönderdik.”