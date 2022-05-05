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Kakava Hıdırellez Şenlikleri'nden renkli görüntüler... On binlerce kişi akın etti

#Edirne#Kakava Şenliği #Hıdrellez
Kakava Hıdırellez Şenliklerinden renkli görüntüler... On binlerce kişi akın etti

Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde yurt içi ve yurt dışından on binlerce turistin katılımıyla gerçekleştirilen Kakava Hıdırellez Şenlikleri, pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra renkli görüntülerle başladı.

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2017 Aralık ayında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne giren ve her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan baharın müjdesi Kakava Hıdırellez Şenlikleri, koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır sembolik olarak kutlanıyordu. Normalleşme dönemiyle birlikte şenlik, bu yıl daha coşkulu ve kalabalık şekilde kutlanmaya başladı.

Kakava Hıdırellez Şenliklerinden renkli görüntüler... On binlerce kişi akın etti

Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Yunanistan ile Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden Edirne'ye gelen on binlerce ziyaretçi, Kakava ateşinin yakılmasına saatler kala ateşin yakılacağı Sarayiçi'ne akın etti.

Kakava Hıdırellez Şenliklerinden renkli görüntüler... On binlerce kişi akın etti

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Vatandaşların ve turistlerin 9/8 Roman havası eşliğinde saatlerce süren eğlencesi ortaya birbirinden renkli görüntüler çıkardı. Roman vatandaşların giydiği rengarenk kıyafetler de ilgi odağı oldu.

Kakava Hıdırellez Şenliklerinden renkli görüntüler... On binlerce kişi akın etti

Bugün saat 17.00'de yakılacak olan Kakava ateşiyle başlayacak şenlik, yarın sabah saatlerine kadar devam edecek.

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#Edirne#Kakava Şenliği #Hıdrellez

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