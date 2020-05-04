Kakava ateşi için karar belli oldu

Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, Sarayiçi'nde binlerce kişinin katılımıyla 5- 6 Mayıs'ta coşku içinde kutlanıyor. Her yıl düzenlenen şenlikler, bu sene koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Kakava ateşi ise Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Romanların temsilcilerinin katılımıyla Sarayiçi'nde yarın sembolik olarak yakılacak. Başkan Gürkan, Sarayiçi bölgesinde yakılan ateşle Romanların, baharın gelişini kutladığı şenliklerin bu yıl çok az sayıda katılımcıyla gerçekleştirileceğini söyledi.



Gürkan, Kakava'nın 1400 yıldır 5 Mayıs'ta yapıldığını belirterek, "Bazı festivalleri ertelersiniz ama Kakava için bu söz konusu değil. 1400 yıllık bir gelenek, her ortamda devam etmiş, aynı Kırkpınar gibi. Dolayısıyla 5 Mayıs günü, sosyal mesafeyi de dikkate alarak, vatandaşın sağlığını da dikkate alarak, kısıtlı sayıda katılımcıyla ateşi yakıp, Kakava geleneğini sembolik de olsa devam ettirmiş olacağız. Gelenekler önemli, sağlık daha önemli. Sağlığı koruyarak, geleneklerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.



Edirne Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Erdem Güyümgüler de Kakava Şenlikleri'ni bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalarak, kutlayacaklarını söyledi. Güyümgüler, "Kakava bize atalarımızdan kalan bir gelenek. Bu yıl sosyal mesafeye uygun olarak evlerimizin önünde ateşler yakılacak. Müzisyenlerimiz sosyal medya üzerinden konserler vererek, şenlikleri kutlayacak. Bu yıl Tunca Nehri'nde yüzümüzü yıkamayacağız, evlerimizden kutlayacağız" dedi.

KAKAVA ŞENLİKLERİ NASIL KUTLANIYOR?

İlkbaharı karşılamak için yapılan eğlencelerden biri olan Kakava Şenlikleri ve Hıdrellez Kutlamaları her yıl Mayıs ayının 5. ve 6. günlerinde düzenlenmektedir. O gün herkes sabahın erken saatlerinde kalkıp nehir kenarına gider. Ellerinde su kaplarıyla yüzlerini yıkarlar. Genç kızlar gelinlik veya en yeni elbiselerini giyerek Sarayiçi’nde söğüt dallarıyla yürüyüş yaparlar. Bazıları şafak vaktinde günahlardan arınmak, zinde kalmak ve yılın bereketli, bolluk içinde geçmesi için nehrin sularında yüzerler. Koparılan söğüt dalları kapılara asılır. Akşamdan hazırlanan niyet çömleklerinin başlarına toplanıp maniler ve gerçekleşmesi dileğiyle niyetler söylenir.