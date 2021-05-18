Kainat güzeli Meksika’dan

74 güzellik kraliçesinin yarıştığı gecede Brezilyalı Julia Gama ikinci, Perulu Janick Maceta Del Castillo ise üçüncü oldu. Yarışma, protesto anlarına da sahne oldu. Myanmar Güzeli Thuzar Wint Lwin, video mesajında “Halkımız her gün ordu tarafından öldürülüyor” dedi. Singapur Güzeli Bernadette Belle Ong kıyafetinin arkasında yer alan “Asyalı nefretini durdurun” cümlesi dikkat çekti. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl güzellik yarışması düzenlenmediği için yarışmadan Miss Turkey unvanlı katılımcı yer almadı.

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