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Gündem
SİVAS, (DHA)-
Haber Giriş: 21.01.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

Kahveye dönüştürülen eve kumar baskını! 18 kişiye 37 bin TL ceza

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Kahveye dönüştürülen eve kumar baskını! 18 kişiye 37 bin TL ceza
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Sivas'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, apartman dairesinde kumar oynarken yakalanan 18 kişiye toplam 37 bin 118 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, apartman dairesinde kumar oynandığı bilgisi üzerine arama emri çıkarıp, operasyon düzenlendi. Baskında, kahvehaneye dönüştürülen dairede, 18 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

Polis ekiplerince 18 kişiye 'maske ve sosyal mesafe ihlali'nden toplam 37 bin 118 TL ceza uygulanması için tutanak tutuldu.

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