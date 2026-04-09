Kahverengi kokarcayla yeni nesil savaş

Özellikle kahverengi kokarca böceğine karşı yeni nesil biyopestisit geliştirileceğini bildiren Bakanlık, Biyoteknik Mücadele Merkezi’nde haftalık 10 milyon steril böcek üretim kapasitesine ulaşıldığına işaret etti. Bakanlık’tan konuyla ilgili Hürriyet’e verilen bilgi şöyle:

“Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinasyonunda, kahverengi kokarca, turunçgil zararlıları ve Akdeniz meyve sineğine karşı çeşitli uygulamalar hayata geçiriliyor.

KALICI ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILYOR

Kahverengi kokarca ile mücadelede biyolojik yöntemler kapsamında 2025 yılında yaklaşık 1 milyonun üzerinde samuray arısı doğaya salındı. 2026 yılı için 1 milyon 650 bin adet parazitoit (larvaları gelişimini başka bir canlının (konak) içinde veya üzerinde beslenerek tamamlayan ve sonunda konağın ölümüne neden olan, ergin dönemde serbest yaşayan böceklerdir) salımı planlanıyor. Zararlıya karşı kalıcı çözümler geliştirmek amacıyla, TAGEM koordinasyonunda üniversiteler ve ilgili paydaşların işbirliğiyle yerli biyolojik ürün geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda entomopatojen fungus (zararlı böcekleri enfekte ederek ölümlerine neden olan parazitik mantar türleridir) içeren yeni nesil bir biyopestisit geliştirilmesi hedefleniyor.

BİYOTEKNİK MÜCADELE MERKEZİ DEVREDE

Turunçgil üretim alanlarında biyolojik mücadele uygulamaları yaygınlaştırılıyor. 2025 yılında Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Antalya ve Muğla illerinde toplam 526 bin parazitoit salımı gerçekleştirildi. 2026 yılı için 1 milyon 600 bin parazitoit üretimi ve salımı planlanıyor. Akdeniz meyve sineğine karşı yürütülen biyoteknik mücadele kapsamında Steril Böcek Salım Tekniği uygulanıyor.”