Sosyal mesafe kuralı kapsamında kapatılan ve yakın temasın oldukça yoğun olduğu, yaşı nedeniyle yüksek risk grubunda yer alan vatandaşların da sıklıkla gittiği kahvehanelerin yeniden faaliyet geçmesinin ardından bu kez de bu mekanlarda ne zaman oyun oynanacağı merak konusu oldu. İşte, 'Kahvelerde ne zaman oyun oynanacak?' sorusunun yanıtı...

Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başladı. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.

Söz konusu kısıtlamanın ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Konuya ilişkin bir bilgi yok. Bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.