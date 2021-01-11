MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKahvehaneye yapılan baskında 14 kişiye ceza
GeriGündem Kahvehaneye yapılan baskında 14 kişiye ceza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DARICA (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 11.01.2021 - 12:31 | Son Güncelleme:

Kahvehaneye yapılan baskında 14 kişiye ceza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kahvehaneye yapılan baskında 14 kişiye ceza
Abone Olgoogle-news

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde kapalı olması gerekirken açık olan kahvehaneye yapılan baskında 14 kişiye sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza kesildi.

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde bir kahvehanede oyun oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kahvehaneye giren ekipler, içeride 14 kişinin bulunduğunu belirledi. 14 kişiye sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. İşletme sahibi polis ekiplerine ceza yazılmaması dil dökerken, polis ise koronavirüs tedbirlerine rağmen işletmenin açık olmasının doğru olmadığını belirtti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle