Kahvehaneye yapılan baskında 14 kişiye ceza

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde bir kahvehanede oyun oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kahvehaneye giren ekipler, içeride 14 kişinin bulunduğunu belirledi. 14 kişiye sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. İşletme sahibi polis ekiplerine ceza yazılmaması dil dökerken, polis ise koronavirüs tedbirlerine rağmen işletmenin açık olmasının doğru olmadığını belirtti.