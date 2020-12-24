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Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 12:49 | Son Güncelleme:

Kahvehaneye kumar baskını: 17 kişiye 53 bin lira ceza

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Kahvehaneye kumar baskını: 17 kişiye 53 bin lira ceza
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TRABZON’da polisin baskın düzenlediği kahvehanede kumar oynarken yakalanan 17 kişiye toplam 53 bin 550 TL ceza kesildi.

Kahvehaneye kumar baskını: 17 kişiye 53 bin lira ceza
Ortahisar ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanede, kumar oynandığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kahvehaneye baskın düzenleyen ekipler, kumar oynarken yakalanan 17 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için toplam 53 bin 550 lira ceza uyguladı.

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