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Kahvehaneye girdi, köylüler şaşkına döndü | 'Sadece filmlerde görüyorduk'

Güncelleme Tarihi:

#Kahvehane#Iğdır#Yarasa
Kahvehaneye girdi, köylüler şaşkına döndü | Sadece filmlerde görüyorduk
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 11:14

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, köy kahvehanesine giren yarasa kısa süreliği paniğin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

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Üçkaya köyünde akşam saatlerinde kahvehanede oturan vatandaşlar, içeri aniden giren kanatlı bir hayvanı önce kuş sandı. Hayvanın masaya konmasının ardından bunun yarasa olduğunu anlayan vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı.

Bir süre yarasayı izleyen köylüler cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Kahvehaneye girdi, köylüler şaşkına döndü | Sadece filmlerde görüyorduk

Köy sakinlerinden Gaffar Kıtay, ilk kez bir yarasayı bu kadar yakından gördüğünü belirterek, "Akşam kahvede oturuyorduk, o sırada içeri kanatlı bir şey girdi. Sonra masaya kondu. Bir baktık ki yarasa. İlk defa yakından yarasa gördüm. Arkadaşlar da toplandı, onlar da ilk kez bu kadar yakından gördüler. Daha önce sadece filmlerde görüyorduk. Daha sonra yarasaya zarar vermeden güvenli bir şekilde yakaladık ve doğal yaşam alanına bıraktık. Yarasa da uçarak uzaklaştı." dedi.

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Kahvehaneye girdi, köylüler şaşkına döndü | Sadece filmlerde görüyorduk

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#Kahvehane#Iğdır#Yarasa

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