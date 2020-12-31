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KAHRAMANMARAŞ (İHA)
Haber Giriş: 31.12.2020 - 14:27 | Son Güncelleme:

Kahvehaneye dönüştürülen eve kumar baskını

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Kahvehaneye dönüştürülen eve kumar baskını
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Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda kahvehaneye dönüştürülen bir evde kumar oynayan 10 kişiye 3 bin 150’şer lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesi’ndeki bir evin kahvehaneye dönüştürüldüğü ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada, çok sayıda masa ve iskambil kağıdı ele geçirildi. Evin dışına güvenlik kamerası yerleştirildiği ve pencerelerinin de siyah cam filmi ile kaplandığı görüldü.
Başka bir adresin de kahvehaneye çevrildiği ihbarı üzerine operasyon düzenlenirken, toplamda 10 kişiye, pandemi kurallarına uymadığı için 3 bin 150’şer lira idari para cezası uygulandı.
Yapılan operasyonlarda iki adres mühürlenerek kapatıldı.

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