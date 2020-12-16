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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
Haber Giriş: 16.12.2020 - 13:52 | Son Güncelleme:

Kahvehaneye çevrilen iş yerine baskın; 13 kişiye 13 bin 980 lira ceza

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Kahvehaneye çevrilen iş yerine baskın; 13 kişiye 13 bin 980 lira ceza
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ZONGULDAK'ta, kahvehaneye çevrilen iş yerinde kağıt oyunu oynarken yakalanan 12 kişi ve iş yeri sahibine 13 bin 980 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki iş yerinin ruhsatsız kahvehaneye dönüştürüldüğü ihbarını aldı. Gece saatlerinde düzenlenen baskında, 12 kişinin sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek, kağıt oyunu oynadıkları tespit edildi. 12 kişi ile iş yeri sahibine toplam 13 bin 980 lira ceza kesildi. İş yeri, tutulan tutanağın ardından mühürlendi.

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