Kahvehanelerin kapatılması onlara yaradı

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile yurt genelinde tüm kahvehaneler, internet kafeler sinema ve tiyatrolar kapatıldı. Kahvelerde oturamayan vatandaşlar, kent merkezindeki meydanlara akın etti. Yakutiye Kent Meydanı'ndaki vatandaşlara çay servisini ise termosla çay satan Yunus Koçak ile Ersin Keleş yapıyor.

Eldivenle çalışan Koçak, alışveriş arabasında termosta çayın yanında isteğe göre su ve çikolata satışı da yapıyor. 2017 yılında matematik öğretmenliğinden mezun olduktan sonra ataması yapılmadığını söyleyen Koçak, "Biz de geçimimizi sağlamak için böylesine günlük işlerde çalışıyoruz. Elimizde termosla çay satıyoruz. Gerekli hijyen önlemlerini alarak vatandaşa yardımcı oluyoruz" dedi.

Termos ve tek kullanımlık bardak koyduğu çantasıyla kent meydanını gezen Ersin Keleş ise, "Malum virüs sebebiyle kahvehaneler kapalı, ancak sokaklar yine de dolu. Biz de Yakutiye Kent Meydanı'nda çay hizmeti veriyoruz. Çayın bardağını 1 liradan satıyoruz" diye konuştu.