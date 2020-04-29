MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKahvehanelerde yakalanan 12 kişiye işlem
GeriGündem Kahvehanelerde yakalanan 12 kişiye işlem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 29.04.2020 - 10:40,Son Güncelleme:

Kahvehanelerde yakalanan 12 kişiye işlem

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kahvehanelerde yakalanan 12 kişiye işlem
Abone Olgoogle-news

KONYA'da iki ayrı kahvehaneye yapılan baskında içeride yakalanan 12 kişi hakkında idari işlem yapıldı, iş yeri sahipleri M.K. ve A.D.A. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde, kapalı olması gereken iki kahvehanenin faaliyetine devam ettiğini tespit etti. Bunun üzerine polis, iş yerlerine baskın yaptı. Baskınlarda, kahvehanelerde bulunan 12 kişi hakkında Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında alınan tedbirlere uymamaktan idari işlem yapıldı. İş yeri sahipleri M.K. ve A.D.A. hakkında da adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle