Kahvehanelerde oyun serbest mi? Kıraathanelerde oyun oynanabilecek mi?

Kahvehanelerde oyun oynanıp oynanmama durumuna göre harekete geçecek olan vatandaşlar, internet üzerinden konuyla ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. Peki, güncel durum baz alındığında, kahvehanelerin açılacağı açıklamasının ardından oyun oynama serbesti hakkında durum nasıl şekillendi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KAHVEHANELERDE OYUN SERBEST Mİ?

Kahvehanelerde oyun oynamak, daha önceki süreçte pandemi etkilerini en aza indirebilmek için yasaklanmıştı. Bunun ardından ise kahvehanelerin kapatılması kararlaştırılmıştı.

1 Mart 2021 tarihinde ise restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme içme yerlerinin; Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen mesafeye uymak (masalar ve koltuklar arası) kaydıyla açık ve kapalı alanlarda ayrı ayrı olacak şekilde %50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyetlerini sürdürebilmelerine karar alındı.

Kahvehanelerin yeniden açılma kararı almasının ardından oyun oynama durumu ise pek çok işletmecinin gündemini oluşturdu. Ancak valiliklerden edinilen bilgiye göre ikinci bir karara kadar kahvehanelerde oyun oynamak yasak olacak.