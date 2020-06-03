Kahvehanelerde dijital okey

Oyun oynanmaması nedeniyle masaların çoğu boş kaldı. Adana’da, vakit geçirmek için okey oynamak isteyen bir grup arkadaş, cep telefonlarındaki uygulamayla okey oynadı. Oyuncular birbirleriyle “Böyle taş çalamıyoruz” diye şakalaştı.

Oyunculardan Kayhan Yılmaz, cep telefonunda gerçek okey keyfini yaşayamadıklarını söyledi.

GÜNLÜK MASRAF 300 LİRA

Kahvehane işletmecisi Eyüp İşbulan ise 3 ay sonra dükkânını açmasına rağmen oyun oynanmaması yüzünden müşteri gelmediğini kaydetti. İşbulan 2 kişinin çalıştığı kahvehanede günlük dükkân açma masrafının 300 TL olduğunu belirtti.