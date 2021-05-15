Kahvehaneler ne zaman açılacak? Pazartesi günü kahveler açılacak mı?

Kahveler açılacak mı sorusu için detaylar merak ediliyor. Şu ana kadar binlerce kişinin gündeminde yer alan kahvehaneler açılacak mı sorusu, Kabine Toplantısı ile yanıt bulacak.

Bugünkü verilere göre 25 milyon 600 bin koronavirüs aşısı geride bırakıldı Türkiye'de. Programa artık bundan sonraki süreçte özellikle yaz döneminde hız verilmesi bekleniyor. Aşı programı hızlandıkça vatandaşların normal hayata dönüşünün de önü açılmış olacak.

65 yaş üstüyle başlamıştı koronavirüs aşılaması, şu an 55-59 yaş aralığındayız. Yaz sonuna kadar hedeflenen ise 20 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşların aşılanması. Bu ne demek? Türkiye'deki iş gücünün hemen hemen tamamının aşı olması demek, hayatın normal akışına, ekonominin çarklarının normal akışına dönmesi gerek.

Kabine Toplantısının 17 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.

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