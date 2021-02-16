Kahvehaneler ne zaman açılacak, açılacak mı? Kıraathaneler (kahvehaneler) için gözler yeni kararlarda

Kahvehanelerin açılış tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. 2020 yılının son haftalarında koronavirüs vaka sayısının 30 binleri bulmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs Ek Tedbirleri Genelgesi ile kahvehaneler kepenk indirdi. Kafelere uygulanan kısıtlamalarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli gevşeme takviminin planlandığını belirtti. Ancak kahvehanelerin açılacağı tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sağlık Bakanlığı'nın görüşleri ile kesin kararın verilmesi bekleniyor.

KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kahvehanelerin ne zaman açılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Daha önce gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamada kıraathaneler ve kahvehaneler ile ilgili herhangi bir yeni karar alınmadı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınlanacağı genelge ile kısıtlama kararlarıyla ilgili yeni gelişmeler duyuruluyor.

DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camisi'nin çıkışında, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan açıklamasında şunları söylemişti;

Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. Bundan dolayı da ben ümitliyim. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum. Gerek okullarla alakalı, gerekse son dönemde bu restoranlarla ilgili, bunun yanında bütün bu açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire, biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var.

Bunun için de son açıklamalarımda mali destekler noktasında 1000 lirayla, 750 ve 500 lira gibi bir desteği 3 ay süreyle verme kararı aldık ve bu adımı atmaklada çok ciddi bir yükü üzerimize almış durumdayız. Çünkü şu anda küçük esnafımızı yalnız bırakamayız onlara da gerekli desteği verdik, veriyoruz."

KAFELERLE İLGİLİ UZMANLARDAN AÇIKLAMA

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Sokak kısıtlamalarının hem vaka sayısında hem de hasta sayısının azalmasında etkisinin çok olduğunu hepimiz gözlemledik. O yüzden kısıtlamaların kalkması için acele etmemek gerekiyor ama peyderpey vaka sayısı, hasta sayısı daha aşağıya yöneldiğinde elbette bunların kalkması gündeme gelebilir. Belki binli rakamları görürsek Türkiye genelinde kısıtlamaların biraz daha gevşetilmesi söz konusu olur. Restoranların ve kafelerin ne zaman açılacağının kararını İçişleri Bakanlığı veriyor. Şu an net bir şey söyleyemesek de binli, 2 binli vaka sayılarını görmemiz daha doğru olacaktır. Vatandaşlarımız vakaların aşağı düşmesi için tedbiri elden bırakmasın. Ancak bu şekilde bir an önce normal hayata dönebiliriz." ifadesini kullanmıştı.