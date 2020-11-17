Kahvehaneler kapanacak mı? Kahveler kapanıyor mu?
Kahveler kapanacak mı sorusu, somut koronavirüs tedbirleri konusunun gündeme gelmesinin ardından araştırılan hususlardan birisi olmaya devam ediyor. Bahar aylarında yürürlüğe alınan koronavirüs tedbirlerinde bir dönem kapalı tutulan, bir dönem ise oyun oynamanın yasak olduğu kahvehaneler için yeni bir yasak gelme durumu olup olmadığı merak ediliyor. Peki, kahvehaneler kapanacak mı? İşte, kahveler kapanacak mı sorusuyla ilgili bazı detaylar
Kahvehaneler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılıp kapatılmayacağı merak edilen yerlerden birisi olarak gündemde yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın somut tedbirler açıklamasıyla birlikte pek çok işletme ve yasakla birlikte kahveler kapanacak sorusu da zihinlerde yerini aldı. Peki, kahvehaneler kapanacak mı? Kahveler kapanıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KAHVEHANELER KAPANACAK MI? KAHVELER KAPANIYOR MU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bahsettiği somut tedbirler, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ile gündemde yer alacak. Bu kararların içerisinde kahvehaneler olup olmadığı, toplantının ardından netlik kazanacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle