Kahvehaneler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılıp kapatılmayacağı merak edilen yerlerden birisi olarak gündemde yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın somut tedbirler açıklamasıyla birlikte pek çok işletme ve yasakla birlikte kahveler kapanacak sorusu da zihinlerde yerini aldı. Peki, kahvehaneler kapanacak mı? Kahveler kapanıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KAHVEHANELER KAPANACAK MI? KAHVELER KAPANIYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bahsettiği somut tedbirler, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ile gündemde yer alacak. Bu kararların içerisinde kahvehaneler olup olmadığı, toplantının ardından netlik kazanacak.