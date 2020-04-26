Kahvehaneler, kafeler, düğün salonları, kuaförler ne zaman açılacak?

Kafeler, düğün salonları, kafeler, kuaför ve berberlerin ne zaman açılacağı merak edilmeye devam ediyor. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten yerlerin kapatılmasıyla beraber, çok sayıda vatandaşlar bu iş yerleriyle ilgili gelecek resmi açıklamayı sorguluyor. Peki, kafeler, kahvehaneler, düğün salonları ne zaman açılır? Açıklama geldi mi? İşte, o konuyla ilgili merak edilenler...

KAFELER, DÜĞÜN SALONLARI, KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILIR?

AVM'lerin mayıs ayından itibaren açılacağınün gündeme gelmesiyle beraber, kahvehane, kıraathane, kafeterya, gibi yerlerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Ancak konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamaları haberlerimizde aktaracağız.

YASAK NE ZAMAN BAŞLAMIŞTI?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine faaliyetleri durduruldu.