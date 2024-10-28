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Kahvehanedeki cinayette hırsızlık iddiası

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#Adana#Cinayet#Kahvehane
Kahvehanedeki cinayette hırsızlık iddiası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 10:12

ADANA'da kahvehanede başından tabancayla vurulan Baran Cengiz’in (18) cinayet şüphelisi F.B. (17) yakalandı. Cengiz’in, cep telefonunu çaldığı iddiasıyla F.B. ile husumetli olduğu, olay günü küfürleştikten sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. İfadesinde, "Üzerinde silah olduğunu düşünüp, vurdum" diyen F.B., tutuklandı.

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Olay, 23 Ekim'de saat 19.30 sıralarında Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvehanede oturan Baran Cengiz, sohbet ettiği arkadaşı F.B. ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda F.B., belinden çıkardığı tabancayla Cengiz'i başından vurdu. Baran Cengiz yere yığılırken, şüpheli F.B. kaçtı. Kahvehanedekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Cengiz'i ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Baran Cengiz, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Cengiz'in cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bir süre önce Cengiz'in, cep telefonunu çaldığı iddiasıyla F.B. ile tartıştığı, taraflar arasında bu nedenle husumet başladığı belirlendi. Cinayet şüphelisi F.B. ile Cengiz'in olay günü konuyu konuşmak için buluştuğu belirtildi. Bu tespitlerin ardından polis ekipleri, F.B.'yi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen F.B., ifadesinde, "Kahvehanede otururken, daha önceden tartışma yaşadığım Baran yanıma geldi. Küfürleştik. Masadan kalkıp, 'Bekle geliyorum' dedikten bir süre sonra geri döndü. Üzerinde silah olduğunu düşünüp, vurdum" diye konuştu.

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İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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#Adana#Cinayet#Kahvehane

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