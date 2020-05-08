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Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 08.05.2020 - 09:55,Son Güncelleme:

Kahvehanede yakalanan 26 kişiye 81 bin lira para cezası

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Kahvehanede yakalanan 26 kişiye 81 bin lira para cezası
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KONYA'da, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında kapalı olması gerekirken hizmet veren kahvehaneye polis baskın düzenledi. Baskında, işletmenin depo ve bodrum kısmına saklanırken yakalanan 26 kişiye 81 bin 900 lira para cezası kesildi.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Musalla Bağları Mahallesi Çukurçimen Sokak üzerinde bulunan ve daha önce mühürlendiği tespit edilen kahvehanenin, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek yeniden çalışmalarına devam ettiğini tespit etti. Bunun üzerine iş yerine giden polis, içeride arama yaptı. Aramada depo ve bodrum kısmına saklanan 26 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişilerden biri hakkında da arama kararı olduğu belirtildi.

26 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten toplam 81 bin 900 lira para cezası kesildi. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, işletme yeniden mühürlendi.

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