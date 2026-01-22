×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kahvehanede terör örgütü propagandası yapan ve eylem çağrısında bulunan şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Terör Propagandası#Batman#Gözaltı
Kahvehanede terör örgütü propagandası yapan ve eylem çağrısında bulunan şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 12:51

Batman’da bir kahvehanede yüzü kapalı halde yanıcı ya da patlayıcı maddeyle terör örgütü propagandası yaptığı ve eylem çağrısında bulunduğu tespit edilen şüpheli M.E.T., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Haberin Devamı

Olay 19 Ocak’ta kentteki bir kahvehanede meydana geldi. Yüzü kapalı kişinin, elinde yanıcı ya da patlayıcı maddeyle gelip içeride bulunanlara terör örgütü PKK/KCK’nın propagandası yaptığı, sokaklara çıkma ve eylem çağrısında bulunduğu, yaptığı propagandayı da sosyal medya platformlarında paylaştığı tespit edildi.

Kahvehanede terör örgütü propagandası yapan ve eylem çağrısında bulunan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın şüphelisi olduğu belirlenen M.E.T. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde ekiplerin aramasında, olay sırasında giydiği kıyafetler ele geçirildi.

Kahvehanede terör örgütü propagandası yapan ve eylem çağrısında bulunan şüpheli yakalandı

Haberin Devamı

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gözden KaçmasınGriple karıştırılan sessiz tehlike: AdenovirüsGriple karıştırılan sessiz tehlike: Adenovirüs!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Terör Propagandası#Batman#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!