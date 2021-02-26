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Gündem
Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2021 - 16:33 | Son Güncelleme:

Kahvehanede oyun oynayanlara ceza

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Kahvehanede oyun oynayanlara ceza
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HATAY'ın İskenderun ilçesinde kahvehanede oyun oynarken yakalanan 24 kişiye 83 bin 236 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'nde kapalı olması gereken bir kahvehaneye, oyun oynandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi. Ekipler, sigara ve nargile içerek oyun oynadığı belirlenen ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye toplam 83 bin 236 lira ceza kesti. Kahvehane, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

 

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