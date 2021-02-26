Kahvehanede oyun oynayanlara ceza

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'nde kapalı olması gereken bir kahvehaneye, oyun oynandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi. Ekipler, sigara ve nargile içerek oyun oynadığı belirlenen ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye toplam 83 bin 236 lira ceza kesti. Kahvehane, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.