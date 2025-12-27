×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Silahlı Kavga#Kahvehane
Kahvehanede başlayan silahlı kavga sokakta kanlı bitti: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2025 13:02

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir kahvehanede başlayıp sokakta devam eden silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede gece saatlerinde işletmeci ile bir müşteri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da katıldığı tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Sokakta devam eden kavgada tabancalarla ateş açılması sonucu müşterinin yakınları Tolgahan Akyüz (25), Berdan Balsak (22) ve Bekir A. (25) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tolgahan Akyüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayda yaralanan Berdan Balsak ve Bekir A. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Balsak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Balsak ve Akyüz'ün cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri, kavgada silah kullandığı öne sürülen 2 kişinin de arasında olduğu 9 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

