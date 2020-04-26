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Tolga YANIK/KONYA (DHA)
Haber Giriş: 26.04.2020 - 12:23,Son Güncelleme:

Kahvede yakalanan 15 kişiye para cezası

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Kahvede yakalanan 15 kişiye para cezası
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Konya'da bir kahvehaneye yapılan baskında sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları nedeniyle 15 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir kahvehanenin açık olduğunu ve iş yerine sürekli giriş çıkışların olduğunu tespit etti. Bunun üzerine iş yerine denetim yapan polis, kapının içeriden kilitli olduğunu, pencerelerinin perde ile tamamen kapatıldığını ve içeride 15 kişinin bulunduğunu belirledi.

Masalarda ise oyun takımlarının olduğu görülürken, çay kabının içerisine gizlenmiş 1 adette ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan 15 kişi hakkında idari işlem yapılırken, iş yeri sahibi hakkında ise adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi

Kahvede yakalanan 15 kişiye para cezası

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