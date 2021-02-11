MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKahvede oyun oynayan 10 kişi ile işletme sahibine 7 bin 739 lira ceza
GeriGündem Kahvede oyun oynayan 10 kişi ile işletme sahibine 7 bin 739 lira ceza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2021 - 11:40 | Son Güncelleme:

Kahvede oyun oynayan 10 kişi ile işletme sahibine 7 bin 739 lira ceza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kahvede oyun oynayan 10 kişi ile işletme sahibine 7 bin 739 lira ceza
Abone Olgoogle-news

TUNCELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvede oyun oynayan 10 kişi ile işletme sahibine 7 bin 739 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülen denetimlerde, kapalı olması gereken kahvenin açık olduğunu fark etti. İçeri giren ekipler, 10 kişinin oyun oynadığını tespit etti. İşletme sahibi ve 10 kişiye toplam 7 bin 739 lira ceza uygulandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle