Kahve sözleri - Dostla ve eşle içilen en güzel resimli, uzun, kısa ve anlamlı kahve ile ilgili sözler
Büyüklerimizin de dediği gibi bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır. Günlük yaşantımızda hoş sohbetlerin bahanesi kahveler hatıralarda en güzel anılarla yer eder. Bu fikirden yola çıkarak, sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz, kahvenizin yanında sunabileceğiniz kahve sözlerini derledik. İşte, dostla ve eşle içilen en güzel resimli, uzun, kısa ve anlamlı kahve ile ilgili sözler.
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1
Toplum olarak güne kahvesiz başlamayıp bir de hoş sohbetin yanında mutlaka bir fincan kahve olsun isteriz. Sevgimizi ifade etmenin, muhabbetin bir parçası olan kahvenin yanında dostla ve eşle içilen en güzel resimli, uzun, kısa ve anlamlı kahve ile ilgili sözleri paylaşmak isterseniz, ihtiyacınız olan şey tam olarak aşağıda olabilir. İşte insanın içini ferahlatan en güzel kahve sözleri…
2
Bir fincandaki kahve gibidir hayat. Bazen tatlı bazen değildir. Önemli olan kahvenin tadı değil zaten, onu kiminle içtiğinizdir. (Bob Dylan)
3
Kahve yemenden geIir büIbüI çimenden geIir,
Havva kızın sevgiIisi kaIpten derinden geIir.
4
Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme, kırk yılın hatırına hep sen kalayım.
Cemal Süreya
5
Kahveler kondu fincana, haber salın buyursun gelsin dostlara, birlikte içelim kahve hatırı kalsın yarınlara.
6
Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane.
7
Seninle bir gün bir yerde oturup iki kahve içelim, kahveler benden olsun hatırı senden.
8
Kahvenin tadı hatır bilenle çıkar...
9
Kahve aşk gibidir; ne kadar sabır gösterirsen tadı o kadar güzel olur.
10
Hayat bir fincan kahve gibidir bazen acı bazen tatlı olur.
11
Gel dese, gitsem. Birer kahve alıp yürüsek sahil boyunca; o sussa, ben dinlesem.
12
Kahve gelir yemenden, sevdiğinle içtin kahve değildir, aldığın bir yudumdur sevgiden.
13
Benim değişmez iki dostum var: Biri kahvem, diğeri okuduğum kitap.
Goethe
14
Sadece senin elinden kahve içmek isterim bitanem yıllarca hiç bitmeyen hatırın olsun, gözlerim gözlerime dolsun, senin için atan bu kalbim sadece senin olsun.
15
Günlerim hep orta şekerli benim, kahvelerim hep bol köpüklü,Kahve fincanında kayboldu ümitlerim,Gönlüm alabildiğine sevda köpüklü benim,Hayallerim hep bol köpüklü.
16
Kahve muhabbet başlarken içilir, çay ile koyu muhabbete geçilir.
17
Oysa kahve içmişliğimiz de vardı: “Bu ne hatır gönül bilmezlik” diyemedim.
Orhan Veli Kanık
18
Beni kimsenin tanımadığı bir yer arıyorum, bir kahve içip düşünmek için.
Cesare Pavese
19
Umut kahve gibidir, insanı doyurmaz ama yaşama tat verir.
20
Hayat bir fincanı kahve gibidir bazen acı bazen tatlı anılarla dolu...