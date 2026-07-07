Kahve parasını istedi, iş yerine zarar verip darbetti

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Olay, 26 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi ATİKOP Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'te faaliyet gösteren bir firmadan ürün alan Bülent Koçak ile firma arasında borcun ödeme vadesi konusunda anlaşmazlık yaşandı. Tartışmanın ardından E.S. isimli şahıs, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle birlikte Koçak'ın iş yerine geldi.

ÖNCE MAKİNEYE ZARAR VERDİLER, SONRA DARBETTİLER

İddiaya göre iş yerine gelen iki kişi, önce kahve kavurma makinesinin elektrik panosuna zarar verdi. Ardından çıkan tartışmada E.S., Koçak'a saldırdı. Yaşanan arbede, çevredeki esnafın araya girmesiyle son bulurken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırı sonrası rahatsızlanan Bülent Koçak, 28 Haziran'da 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Ardından Koçak, Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne giderek E.S. ve beraberindeki kişi hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"BÜTÜN ALACAKLARINI BİR ANDA İSTEDİLER"

Yaşadıklarını İHA'ya anlatan Koçak, "Gaziantep'te kahve ithalatı yapan, sektördeki önemli bir firmadan ürün aldım. Daha önceden de zaten ürün alıyordum, bir sorunumuz yoktu. Ancak bu sefer ödemenin vadesi konusunda sorun yaşadık. Benden bütün alacaklarını bir anda istediler ben de haliyle şu anda ödeyemem diyerek tarih belirttim. Ancak bu şahıs dükkanıma geldi, hem kahve kavurma makineme zarar verdi hem de beni darbetti. Esnafın araya girmesiyle kavga daha fazla büyümeden sonlandı" ifadelerini kullandı.

"ŞİKAYETÇİYİM"

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Saldırganın iş yerine verdiği zarar nedeniyle de mağdur olduğunu belirten Koçak, "Bu şahıs içerisinde kahve varken kahve kavurma makineme zarar verdi. Ayrıca elektrik panosuna ve gaz borusuna da zarar verdi. Benim kafama vurdu, bu şahısların ticaretin içerisinde olmaması gerekiyor. Şahıstan şikayetçiyim" dedi.