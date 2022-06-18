'Kahve' kamuflajı işe yaramadı! Tam 72 kilo ele geçirildi

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşınca harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda seyir halindeki tekstil ürünü yüklü TIR’ı takibe aldı. Ekipler, çevresini sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu. TIR şoförü N.T.’nin indirildiği araçta narkotik köpeği ‘Barbara’ ile arama yapıldı. 'Barbara’nın TIR’ın dorsesine tepki vermesiyle gerçekleştirilen detaylı aramada, kutuların arasına gizlenen valizlerin içinde 72 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu paketlerinin üzerine narkotik köpeğinin koku almaması için kahve yerleştirildiği tespit edildi.



Gözaltına alınan N.T., emniyetteki sorgusunda, "Tekstil ürünü taşıdığımızı biliyordum. Uyuşturucu maddeden haberim yoktu" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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