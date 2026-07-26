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Kahvaltıya gidiyorlardı: Kontrolden çıkıp bağ evine giren otomobilde nişanlı genç öldü

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#Semih Uçar#Zeynep Yüksel#Kaza
Kahvaltıya gidiyorlardı: Kontrolden çıkıp bağ evine giren otomobilde nişanlı genç öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 13:19

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yolun alt tarafındaki bağ evine girmesi sonucu 27 yaşındaki Semih Uçar yaşamını yitirdi, nişanlısı Zeynep Yüksel yaralandı. Düğün hazırlıkları süren çiftin, restorana kahvaltı etmeye gittiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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Kaza, saat 10.30 sularında Uğurlu Mahallesi Keskin virajında meydana geldi. Seydikemer'den Fethiye yönüne giden Semih Uçar, kullandığı 07 ADA 006 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kahvaltıya gidiyorlardı: Kontrolden çıkıp bağ evine giren otomobilde nişanlı genç öldü

Kontrolden çıkan otomobil, savrulup, kot farkı nedeniyle yolun alt kısmında kalan bir bağ evine daldı. Otomobilde sıkışan Uçar hayatını kaybetti, yanındaki nişanlısı Zeynep Yüksel yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahvaltıya gidiyorlardı: Kontrolden çıkıp bağ evine giren otomobilde nişanlı genç öldü

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KALVALTIYA GİDERKEN KAZA MEYDANA GELMİŞ

Yaralanan Yüksel, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yüksel'in durumun iyi olduğu bildirilirken, Uçar'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Düğün hazırlığı yaptıkları belirtilen ikilinin, kahvaltı için bir restorana giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Semih Uçar#Zeynep Yüksel#Kaza

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