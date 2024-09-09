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Kahvaltıya davet ettiği damadı tarafından öldürüldü

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#Ankara#Cinayet#Damat
Kahvaltıya davet ettiği damadı tarafından öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 13:58

Ankara'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Yasin Ertürk, kendisini kahvaltıya davet eden kayınpederi Cemil Cesur'u bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, dün saat 10.30 sıralarında Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Cemil Cesur, kızı ve damadını kahvaltıya davet etti. Kahvaltı sırasında Cemil Cesur ile damadı Yasin Ertürk arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle üzerine Ertürk, kayınpederi Cesur'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Cemil Cesur, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti. Yasin Ertürk, çağırılan polis ekipleri tarafından elleri kan içinde evden çıkarken yakalanıp gözaltına alındı. Cemil Cesur'un cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kahvaltıya davet ettiği damadı tarafından öldürüldü

Mahallede esnaflık yapan İbrahim Yıldız, "Rahmetliyi sokakta görürdüm. Dün damadını kahvaltıya davet etmiş. Sonrasında bir sorun olmuş. Sabah site görevlisi, damadına rahat geçinsin diye ev aldığını söyledi. Adamın biraz psikolojik sorunları varmış" dedi.

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Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ertürk'ün sorgusu ise sürüyor.

Kahvaltıya davet ettiği damadı tarafından öldürüldü

Kahvaltıya davet ettiği damadı tarafından öldürüldü

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#Ankara#Cinayet#Damat

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