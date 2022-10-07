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Kahvaltıda oğlunu öldüren baba tutuklandı

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#İzmir#Kahvaltı#Baba
Kahvaltıda oğlunu öldüren baba tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 20:50

İzmir’in Konak ilçesinde, kahvaltı sofrasında tartıştığı oğlu Kenan Sinan C.’yi (41) tabancayla vurarak öldüren baba Yusuf C. (66) tutuklandı.

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Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Çobançeşme Mahallesi 2575 Sokak’ta meydana geldi. İnşaat işi ile uğraşan Yusuf C., kahvaltı sofrasında inşaat ustası oğlu Kenan Sinan C. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Evdeki tabanca ile ateş açan Yusuf C., oğlunu göğsünden vurdu. Kenan Sinan C., kanlar içinde yere yığılırken, Y.C. ise kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri evde Kenan Sinan C.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan Yusuf C.yi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

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#İzmir#Kahvaltı#Baba

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