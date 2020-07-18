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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 18.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Kahvaltıda cinayet

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Kahvaltıda cinayet
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Gülşen Bilgi, 2 yıldır ayrı olduğu eşiyle bir gün önce barıştı. Eşi Vedat Bilgi’yi işyerine kahvaltıya davet eden Gülşen Bilgi, tartıştığı adamı bıçaklayarak öldürdü.

İstanbul Sancaktepe’de bir yemek şirketinde çalışan Gülşen Bilgi (32) 15 yıl önce bir kargo şirketinde şoför olarak çalışan Vedat Bilgi (38) ile evlenmişti. Bu evlilikten 3 çocukları olan çiftin arası iki yıl önce bozuldu. İddiaya göre, Vedat Bilgi tanıştığı bir kadınla yaşamaya başlayınca evi terk etti. Vedat Bilgi, iki yılın ardından pişman olduğunu söyleyerek, olaydan bir hafta önce eşine barışmak ve eve dönmek istediğini söyledi. Gülşen Bilgi’yi ikna eden Vedat Bilgi, geçen salı günü yeniden evde kalmaya başladı. Ertesi gün Gülşen Bilgi, Vedat Bilgi’yi işyerine kahvaltıya davet etti.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Kahvaltı sırasında çift arasında, Vedat Bilgi’nin evi terk etmesine neden olan kadınla ilgili tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gülşen Bilgi, eline geçirdiği bıçakla Vedat Bilgi’yi öldürdü. Gülşen Bilgi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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