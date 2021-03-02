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Taylan ERGÜN / Ä°STANBUL,(DHA)-
Haber GiriÅŸ: 02.03.2021 - 08:37 | Son GÃ¼ncelleme:

KahvaltÄ± salonu alev alev yandÄ±! Mahallede korku dolu anlar

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KahvaltÄ± salonu alev alev yandÄ±! Mahallede korku dolu anlar

ArnavutkÃ¶y SazlÄ±bosna Mahallesi'nde bulunan bir kahvaltÄ± salonunda yangÄ±n meydana geldi.

YangÄ±n, 20.30'da SazlÄ±bosna Mahallesi, HadÄ±mkÃ¶y yolu Ã¼zerinde bulunan bir kahvaltÄ± salonunda meydana geldi. KahvaltÄ± salonundan alevlerin yÃ¼kseldiÄŸini gÃ¶ren mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. KÄ±sa sÃ¼rede kahvaltÄ± salonunun bitiÅŸiÄŸindeki binanÄ±n dÄ±ÅŸ cephesini de saran alevler mahalleliye korku dolu anlar yaÅŸattÄ±.

EKÄ°PLER YANGININ Ã‡IKIÅž NEDENÄ°NÄ° ARAÅžTIRIYOR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangÄ±na mÃ¼dahale ederek alevleri daha da bÃ¼yÃ¼meden sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. YangÄ±nÄ±n meydana geldiÄŸi kahvaltÄ± salonunda soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam eden itfaiye ekipleri, yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedenini araÅŸtÄ±rÄ±yor.

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KahvaltÄ± salonu alev alev yandÄ± Mahallede korku dolu anlar

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