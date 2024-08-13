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Kahvaltı masasında aile dehşeti

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#Ümit Kaya#Avcılar#Aile
Kahvaltı masasında aile dehşeti
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 07:00

Kahvaltı sırasında ailesi ile tartışan Ümit Kaya, anne, baba ve kardeşini bıçakladı. Baba Cemil Kaya hayatını kaybederken, anne Hanım Kaya ağır yaralandı. Ağabeyi tarafından bıçaklanan Bülent Kaya’nın ise hayati tehlikesi bulunmuyor. Ümit Kaya gözaltına alındı.

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İstanbul Avcılar’da aile apartmanında oturan Kaya ailesi kahvaltı yapmak için bir araya geldi. Evin büyük oğlu Ümit Kaya’nın (31) iddiaya göre son zamanlarda psikolojisi bozulmuştu. Kahvaltı sırasında da bilinmeyen nedenle anlaşmazlık çıktı. Tartışma büyürken Ümit Kaya, kahvaltı sofrasından aldığı bıçakla önce annesi Hanım ve babası Cemil Kaya, ardından da kardeşi Bülent Kaya’yı yaraladı. O sırada evde bulunan eşi, Ümit Kaya’ya engel olmak istese de başarılı olamadı. Çareyi camdan “Yetişin, kocam ailesini öldürüyor” diye bağırarak yardım istemekte buldu. Yardım çağrısını duyan çevredekiler 112’ye haber verdi. Olay yerine önce sesleri duyan üst kat komşuları giderek Ümit Kaya’nın elindeki bıçağı aldı.

BABA ÖLDÜ ANNE VE KARDEŞ YARALI

İhbar üzerine olay yerine elen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen baba Cemil Kaya kurtarılamadı. Anne Hanım Kaya’nın ağır yaralı olduğu, Bülent Kaya’nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ümit Kaya ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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#Ümit Kaya#Avcılar#Aile

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