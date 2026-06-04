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Sanatçı baba cenazede gözyaşlarına boğuldu! Ağabey hayatını kaybetti, kız kardeşi yaşam mücadelesi veriyor

Güncelleme Tarihi:

#Erzurum#Kalp Krizi#Sağlık Sorunları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 10:02

Erzurum'da Ömer Tutaş (30), kahvaltı sırasında rahatsızlanıp dili boğazına kaçan kardeşi Şeyma Tutaş'a (23) müdahale ederek hayatını kurtardı. Kardeşinin ambulansla hastaneye götürülmesinin ardından kalp krizi geçiren Ömer Tutaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Tutaş'ın, arkadaşlarının ısrarıyla aynı gün saat 15.00 için hastaneden randevu aldığı belirtildi.

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Olay, önceki gün sabah saatlerinde Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi’nde meydana geldi. Evlerinde kahvaltı yapan kardeşlerden Şeyma Tutaş, bir anda nefessiz kaldı. Durumu fark eden ağabeyi Ömer Tutaş, kardeşine müdahale etti. Tutaş, kardeşinin boğazına kaçan dilini çıkarıp nefes almasını sağladı.

Sanatçı baba cenazede gözyaşlarına boğuldu Ağabey hayatını kaybetti, kız kardeşi yaşam mücadelesi veriyor

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri Şeyma Tutaş’ı hastaneye kaldırdı. Kardeşinin hastaneye götürülmesinin ardından eve çıkan Ömer Tutaş, rahatsızlandı.

Sanatçı baba cenazede gözyaşlarına boğuldu Ağabey hayatını kaybetti, kız kardeşi yaşam mücadelesi veriyor

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Sanatçı baba cenazede gözyaşlarına boğuldu Ağabey hayatını kaybetti, kız kardeşi yaşam mücadelesi veriyor

Ailesinin ihbarı üzenine gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Tutaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ömer Tutaş'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Sanatçı baba cenazede gözyaşlarına boğuldu Ağabey hayatını kaybetti, kız kardeşi yaşam mücadelesi veriyor

Tedavisi Erzurum Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde süren Şeyma Tutaş'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Sanatçı baba cenazede gözyaşlarına boğuldu Ağabey hayatını kaybetti, kız kardeşi yaşam mücadelesi veriyor

MÜZİSYEN BABA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Ömer Tutaş için Palandöken ilçesi Hacı Osman Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Bir evladı yoğun bakımda yaşam savaşı verirken diğer evladını kaybeden Erzurum’un yerel sanatçılarından Hüseyin Tutaş, namazda ayakta durmakta güçlük çekti. Sanatçı dostlarının yalnız bırakmadığı Hüseyin Tutaş, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Sanatçı baba cenazede gözyaşlarına boğuldu Ağabey hayatını kaybetti, kız kardeşi yaşam mücadelesi veriyor

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ARKADAŞLARININ ISRARIYLA RANDEVU ALDI

Ömer Tutaş'ın bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu ve arkadaşlarının ısrarı üzerine 2 Haziran günü saat 15.00 için hastaneden randevu aldığı belirtildi. Ömer Tutaş’ın arkadaşlarından Tarık Çelik, "Sabah kahvaltı sırasında kız kardeşinin dili boğazına kaçıyor. Ömer müdahale ederek kardeşini kurtarıyor ve ambulansla hastaneye gönderiyor. Daha sonra kendisi rahatsızlanıyor. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Arkadaşları olarak sağlık sorunları yaşadığını fark etmiş, aynı gün saat 15.00 için randevu aldırmıştık. Ancak randevusuna gidemeden hayatını kaybetti" dedi.

Sanatçı baba cenazede gözyaşlarına boğuldu Ağabey hayatını kaybetti, kız kardeşi yaşam mücadelesi veriyor

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#Erzurum#Kalp Krizi#Sağlık Sorunları

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