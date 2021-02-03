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Gündem
KAHTA(Adıyaman), (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2021 - 11:31 | Son Güncelleme:

Kahta'da, otomobil çalan 3 şüpheli tutuklandı

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Kahta'da, otomobil çalan 3 şüpheli tutuklandı
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ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde park halindeki iki otomobili çaldığı belirlenen 3 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilip yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yavuz Selim ve Turgut Özal mahallelerinde iki ayrı otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, otomobillerin T.Y., Ş.S. ve F.Ç. tarafından çalındığını saptadı. Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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