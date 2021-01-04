MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKahta'da kaçak kazıya 6 gözaltı
GeriGündem Kahta'da kaçak kazıya 6 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
KAHTA (Adıyaman), (DHA)
Haber Giriş: 04.01.2021 - 11:01 | Son Güncelleme:

Kahta'da kaçak kazıya 6 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kahta'da kaçak kazıya 6 gözaltı
Abone Olgoogle-news

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde jandarma tarafından kaçak kazı yapanlara yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Narlıdere köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli, bölgede kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazıda kullandıkları malzemeler ile yakalanan şüphelilerin, sorgulanmalarına başlandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle